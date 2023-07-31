Селекционер «Зенита»: Малком мог обыграть один в один, пока его никто заменить не может

Санкт-петербургский «Зенит» в матче 2-го тура РПЛ в гостях играл с «Ростовом». Чемпионы вели в счёте до последних минут, однако в концовке встречи хозяева реализовали пенальти, и игра завершилось вничью — 1:1. Своим мнением о матче поделился селекционер «Зенита» Игорь Зазулин.

«Зенит» во втором тайме выглядел хуже, чем в первом, а «Ростов» прибавил. Сказалось отсутствие лидеров. Тот же Малком, помимо каких-то его качеств, мог обыграть нескольких футболистов соперника, за счёт чего появлялось преимущество в атаке. На данный момент никто так, как Малком, себя проявить не может. Также сказалось отсутствие Вендела, он основополагающий футболист.

Что касается шансов на чемпионство – ничего страшного не произошло, в Ростове ещё многие потеряют очки. Чемпионат только начался. «Зенит» смотрелся невыразительно, потому что сезон только стартовал, у них не было достаточно времени, чтобы наиграть состав без лидеров. Всё ещё впереди», — приводит слова Зазулина телеграм-канал радио «Движение».