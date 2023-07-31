Бышовец: я наказывал за матерщину и нарушение режима. И себе не позволял этого

Бывший главный тренер сборной России, прославленный советский специалист Анатолий Бышовец сформулировал свои тренерские принципы.
«Когда меня спрашивали, я демократ или деспот, диктатор в команде, я отвечал: единственное, что меня может выделить среди других тренеров — это знание и справедливость. Я чувствовал моральное право — как игрок, тренер, человек — требовать. Вряд ли вы найдёте человека, готового говорить о договорных матчах. Я себе это позволяю. Мои слова не расходились с делом. Если наказывал футболистов за матерщину или нарушение режима, то и себе не позволял этого никогда», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Отметим, что Анатолий Бышовец возглавлял сборную СССР по футболу, работал в донецком «Шахтёре», «Химках» и «Томи».
- 31 июля 2023
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:09
-
10:05
-
10:05
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:38
-
09:38
-
09:34
-
09:32
-
09:26
-
09:20
-
09:12
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:33
-
08:30
-
08:15