Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бышовец: я наказывал за матерщину и нарушение режима. И себе не позволял этого

Бышовец: я наказывал за матерщину и нарушение режима. И себе не позволял этого
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России, прославленный советский специалист Анатолий Бышовец сформулировал свои тренерские принципы.

«Когда меня спрашивали, я демократ или деспот, диктатор в команде, я отвечал: единственное, что меня может выделить среди других тренеров — это знание и справедливость. Я чувствовал моральное право — как игрок, тренер, человек — требовать. Вряд ли вы найдёте человека, готового говорить о договорных матчах. Я себе это позволяю. Мои слова не расходились с делом. Если наказывал футболистов за матерщину или нарушение режима, то и себе не позволял этого никогда», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Отметим, что Анатолий Бышовец возглавлял сборную СССР по футболу, работал в донецком «Шахтёре», «Химках» и «Томи».

Материалы по теме
Эксклюзив
Бышовец: Карпин никогда не боялся высказывать своё мнение и создавал проблемы федерации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023