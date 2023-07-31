Бышовец: я наказывал за матерщину и нарушение режима. И себе не позволял этого

Бывший главный тренер сборной России, прославленный советский специалист Анатолий Бышовец сформулировал свои тренерские принципы.

«Когда меня спрашивали, я демократ или деспот, диктатор в команде, я отвечал: единственное, что меня может выделить среди других тренеров — это знание и справедливость. Я чувствовал моральное право — как игрок, тренер, человек — требовать. Вряд ли вы найдёте человека, готового говорить о договорных матчах. Я себе это позволяю. Мои слова не расходились с делом. Если наказывал футболистов за матерщину или нарушение режима, то и себе не позволял этого никогда», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Отметим, что Анатолий Бышовец возглавлял сборную СССР по футболу, работал в донецком «Шахтёре», «Химках» и «Томи».