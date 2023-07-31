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Главный тренер «Ахмата» Ташуев анонсировал переход нового иностранного футболиста

Главный тренер «Ахмата» Ташуев анонсировал переход нового иностранного футболиста
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что в расположении команды появился новый футболист-легионер для атакующей линии грозненцев. Специалист не назвал имени потенциального новичка.

«Приехал футболист из‑за рубежа, озвучивать пока не буду, потому что контракт не подписан. Но он уже в команде, игрок атакующий. Также продолжаем поиск и переговоры по другим футболистам. Клуб работает», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

В двух матчах в рамках РПЛ в текущем сезоне «Ахмат» потерпел два поражения. Следующая игра грозненцев пройдёт 6 августа. Соперником команды Ташуева станет «Сочи».

Напомним, в прошлом сезоне «Ахмат» занял пятое место в итоговой таблице РПЛ, что является повторением лучшего результата в истории клуба.

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