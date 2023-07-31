Определились первые пары плей-офф женского ЧМ-2023
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Стали известны первые пары 1/8 финала женского чемпионата мира 2023 года по футболу.
Право побороться за трофей в играх на вылет получили команды Швейцарии и Норвегии, занявшие первое и второе места в группе A, а также сборные Японии и Испании, оказавшиеся на вершине группы C. Именно эти команды и сыграют между собой в 1/8 финала.
Сборная Швейцарии сыграет с Испанией, а Япония встретится с Норвегией. Обе встречи должны пройти 5 августа.
Отметим, что чемпионат мира по футболу среди женщин впервые в истории проходит сразу в двух странах. Мировое первенство в 2023 году принимают Новая Зеландия и Австралия. Финал турнира пройдёт 20 августа в Сиднее. Всего на чемпионате мира было представлено 32 страны.
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