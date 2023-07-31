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Кузьмичёв: если Тикнизян прибавит в оборонительной игре, он заинтересует многие клубы

Кузьмичёв: если Тикнизян прибавит в оборонительной игре, он заинтересует многие клубы
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил игру защитника железнодорожников Наира Тикнизяна на старте сезона-2023/2024.

«Тикнизян заряжен на игру в атаке. У него это получается, он почувствовал вкус и с удовольствием подключается, как мы видим, довольно удачно. Связана ли результативность Наира с интересом европейских клубов? Не думаю, что данный факт повлиял. Наверное, это внутреннее состояние игрока. Когда у него стало получаться, Наир стал двигаться в правильном направлении.

Если он ещё прибавит в оборонительной игре, Тикнизян станет высококвалифицированным игроком, который заинтересует многие клубы. Уйдёт ли в какой-то европейский клуб Тикнизян этим летом? Маловероятно. Клуб не захочет с ним расставаться, к тому же сезон уже начался. Продавать одного из ведущих игроков – это неправильно. Задачи у «Локомотива» амбициозные. Когда будет длинная пауза зимой, при наличии хорошего предложения по Тикнизяну клуб может рассмотреть такой вариант», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

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