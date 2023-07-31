Валерий Кечинов: судьи РПЛ уже сами заблудились и не понимают, какие решения принимают

Бывший тренер «Томи» Валерий Кечинов прокомментировал судейский скандал в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ахматом» (3:2).

«Непонятно, что было в матче «Ахмат» — ЦСКА. Кажется, судьи уже сами заблудились и не понимают, какие решения они принимают в том или ином эпизоде. По регламенту смотреть VAR после пенальти нельзя? Тем ещё удивительнее. Проблемы судейства с прошлого сезона так и остались», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра ЦСКА — «Ахмат» завершилась со счётом 3:2 — все голы в матче были забиты с пенальти, а также в игре было показано три красные карточки. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с 50-летним Владиславом Безбородовым.