Червиченко: «Зенит» — убаюканный и на расслабоне. Заразились эпидемией всепобедности

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

«Ростов» очень прилично подготовился и собрал хороший состав. Удивился, что успели заявить ребят, которых не могли заявить из-за этих шведских выходок. Добавившиеся ребята усилили «Ростов».

«Зенит» мог выиграть. Если бы Кассьерра забил второй мяч, как первый, то выиграли бы. Но по ходу матча «Ростов» давил и выглядел поинтереснее. Я давно не видел «Зенит» таким прижатым и робким. «Ростов» отыграл очень прилично.

Не думаю, что у «Зенита» вопрос в Малкоме или Венделе. Здесь вопрос в том, что они уже заразились этой эпидемией всепобедности, что они постоянно выигрывают и им даром отдают чемпионство. Кажется, некоторые там уже почивают на лаврах. Не вижу у «Зенита» такого запредельного настроя, какой показывает тот же «Ростов» или «Спартак». «Зенит» — убаюканный и на расслабоне: может последовать наказание в этом сезоне», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.