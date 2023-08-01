«Ювентус» просит Лукаку с доплатой за Влаховича
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Туринский «Ювентус» просит у «Челси» доплату в размере € 30–40 млн в дополнение к Ромелу Лукаку, чтобы закрыть сделку по обмену на Душана Влаховича, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По данным источника, бельгийский форвард уже согласовал личный контракт с итальянцами, рассчитанный до 2026 года, с возможностью продления ещё на сезон. Переговоры между клубами продолжаются.
Принадлежащий лондонцам Ромелу провёл прошлый сезон в аренде в миланском «Интере», за который он также выступал с 2019 по 2021 год. За всё время в миланском клубе бельгиец сыграл 134 матча, забил 78 голов и отдал 22 голевые передачи. В составе «Интера» игрок выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны.
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