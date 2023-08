«Я покидаю свой дом и семью». Фабиньо трогательно попрощался с «Ливерпулем»

Полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо написал трогательное прощальное письмо своему бывшему клубу, «Ливерпулю», за который выступал пять сезонов.

«Сегодня я покидаю свой дом. Я пять лет носил эту форму с величайшей честью и счастьем, которые только возможны. Меня очень тепло принимали с первого же дня в «Ливерпуле». Я почувствовал себя членом семьи. За эти пять лет я вырос как игрок, как мужчина, я воплотил мечты в реальность…

В этой форме я выиграл все титулы, о которых только может мечтать футболист. Премьер-лига, Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок Карабао… Благодаря «Ливерпулю» я достиг своего максимума и сыграл на чемпионате мира. Благодаря «Ливерпулю» я осуществил свою мечту — вышел на поле с сыном на руках. Благодаря «Ливерпулю» я играл на лучшем стадионе мира, с лучшей атмосферой в мире. Благодаря «Ливерпулю» я пережил самый важный матч в своей жизни — ответную игру с «Барселоной», победа в которой была возможна только благодаря «Энфилду». Этот момент навсегда останется в моей памяти.

Мне нравится, как болельщики поддерживают клуб. Это всегда производило на меня впечатление. Я могу без сомнений сказать себе: «Ты никогда не будешь один», особенно после того матча, который стал определяющим моментом в моей карьере в «Ливерпуле». Я говорю это с сердцем, полным радости: я люблю этот клуб. Спасибо вам, красные, за всё, что мы пережили вместе. You will never walk alone», — написал Фабиньо в своём «твиттере».