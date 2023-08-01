Футболист Бородин ответил на критику за выход на поле с флагом России в Кубке Израиля

Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин ответил на обвинения после выхода на поле с флагом России в Израиле. Напомним, Бородин выступал на правах аренды за израильский «Бейтар». Он вышел на поле праздновать победу в Кубке страны с российским флагом на плечах, за что получил немалую порцию критики от общественности.
«У нас многонациональная команда — помимо меня, были ребята из Колумбии, Нигерии и Кот-Д'Ивуара. За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже. Я же гражданин моей страны, это мой флаг. После победы нам начали раздавать флаги, и я надел на себя наш. Я родился в России, я русский и был горд, что выиграл Кубок Израиля. В свои действия я вкладывал любовь к родине, а не политику», — приводит слова Сергея Бородина Sport24.
- 1 августа 2023
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