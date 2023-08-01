«Интер» обыграл «ПСЖ» в товарищеском матче благодаря двум голам на последних минутах
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Сегодня, 1 августа, в товарищеском матче встретились итальянский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра проходила на «Японском Национальном стадионе» в Токио и завершилась победой «нерадзурри» со счётом 2:1.
«ПСЖ» открыл счёт в матче на 63-й минуте, автором гола стал Витинья. Однако «Интер» сумел реабилитироваться и выстрелил дуплетом в концовке игры: на 81-й минуте забил Себастьяно Эспозито, а на 83-й — Стефано Сенси. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу итальянского клуба.
Отметим, что в заявке «ПСЖ» в очередной раз отсутствовал Килиан Мбаппе. Он отстранён от сборов с командой в Японии из-за неопределённого будущего — француз рассматривает предложения других клубов, что не нравится руководству «ПСЖ».
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