«Амкал» — «Красное Знамя»: Саламатов сравнял счёт в матче

Сегодня, 1 августа, проходит матч 1/256 Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Амкалом» и ногинским «Красное Знамя». Команды играют на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4 » в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток встречи прозвучал примерно в 19:35 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте матча полузащитник «Амкала» Анатолий Катрич невероятным ударом из-за штрафной вывел хозяев вперёд — 1:0. Спустя всего пару мину, на 31-й минуте матча, Никита Саламатов сравнял счёт в матче — 1:1.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России примут участие три медийные команды, на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву. Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.