Заварзин: «Спартак» мне нравится, но они не станут чемпионами. «Зенит» по составу сильнее

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин поделился мнением, кто станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в новом сезоне.

«Спартак» — веселенькая команда. Надеюсь, если так все будет продолжаться, когда-то они завоюют золотые медали, но не в этом году. Пока тренер хороший. Разочарование наступает, когда минус три очка. По футболистам «Спартак» более-менее укомплектован. «Зенит» с кем-то расстается, и неизвестно будут ли они кого-то покупать в это трансферное окно. На сегодняшний день мне «Спартак» нравится.

Почему красно-белые не станут чемпионами? Никто им этого не даст. «Зенит» по составу и материально сильнее. Команда не отпустит чемпионство. Не хочу в чем-то упрекать «Зенит». Семак — молодец, он справляется с тем подбором игроков, которые есть. Ими тоже надо уметь управлять. «Зенит» не упустит в этом году титул", — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, после первых двух туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Спартак» возглавляют таблицу, набрав шесть очков из шести возможных.