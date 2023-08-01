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«Амкал» — «Красное Знамя»: Вансович сократил отставание гостей

«Амкал» — «Красное Знамя»: Вансович сократил отставание гостей
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Сегодня, 1 августа, проходит матч 1/256 Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Амкалом» и ногинским клубом «Красное Знамя». Команды играют на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал примерно в 19:35 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. 1/256 финала
01 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Амкал
Москва
Окончен
3 : 2
Красное Знамя
Ногинск
1:0 Катрич – 29'   1:1 Саламатов – 31'   2:1 Лобкарёв – 61'   3:1 Маричев – 72'   3:2 Вансович – 85'
Удаления: Левшук – 76' / нет

На 29-й минуте матча полузащитник «Амкала» Анатолий Катрич невероятным ударом из-за штрафной вывел хозяев вперёд — 1:0. Всего через пару минут, на 31-й минуте игры, Никита Саламатов сравнял счёт — 1:1. Во втором тайме, на 61-й минуте нападающий Владимир Лобкарёв вновь вывел «Амкал» вперёд — 2:1. На 72-й минуте полузащитник хозяев Евгений Маричев увеличил преимущество хозяев, забив очередной невероятный гол — 3:1.

На 76-й минуте встречи защитник «Амкала» Арсений Левшук был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку. На 85-й минуте встречи Дмитрий Вансович сократил отставание гостей до одного гола — 3:2.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России примут участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — к 2DROTS и «Амкалу» добавилась «Родина Медиа». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву. Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.

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