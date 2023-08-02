ЮАР — Италия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 2 августа, состоится матч женского чемпионата мира по футболу — 2023, в котором встретятся национальные команды ЮАР и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Женская сборная ЮАР: Суорт, Гамид, Матлу, Мбане, Рэймлип, Мотало, Мудэли, Дхламини, Сеопонсе, Кьятлана, Магайя.

Женская сборная Италии: Дуранте, Ди Гульермо, Линари, Орси, Джульяно, Карузо, Драгони, Боатти, Бонансеа, Бессари, Джачинти.

Соперниками Италии и ЮАР по группе являются сборные Швеции и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.