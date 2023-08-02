Владислав Карапузов перешёл в «Пари Нижний Новгород»

«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе Владислава Карапузова из «Динамо». Футболист подписал с нижегородцами арендное соглашение сроком на один год с последующим правом выкупа. За «Пари НН» Владислав Карапузов будет играть под 77-м номером.

Ранее СМИ сообщали, что аренда будет бесплатной. У нижегородцев будет право выкупа Карапузова за 40 млн рублей, если полузащитник сыграет за «Пари НН» в 50 процентах матчей текущего сезона.

23-летний Карапузов в нынешнем сезоне уже успел сыграть за «Динамо» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 46 минут и не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Прошлые два сезона Карапузов на правах аренды играл за «Ахмат».