Источник: «Спартак» может отдать Мелёшина в аренду, если подпишет нового нападающего

Московский «Спартак» рассматривает вариант, при котором может отдать в аренду 19-летнего нападающего красно-белых Павла Мелёшина, если подпишет нового форварда. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, в данный момент московский клуб уже ведёт переговоры с несколькими кандидатами на позицию нападающего. Красно-белые также надеются продать форварда команды Шамара Николсона в другой клуб этим летом, но возможному переходу препятствует высокая зарплата ямайского футболиста.
Мелёшин является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Павел сыграл 8 матчей за красно-белых, в которых сумел забить один гол. В новом розыгрыше РПЛ Мелёшин также один раз появился на поле, но не смог отличиться результативными действиями.
Николсон пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету Шамара 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя мячами и двумя ассистами. Николсон, пока что, ни разу не вышел на поле в составе красно-белых в новом сезоне.
- 2 августа 2023
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