Гаэль Клиши: я очень люблю футбол и должен найти способ поделиться своими знаниями

Экс-игрок сборной Франции Гаэль Клиши намерен стать тренером после окончания карьеры игрока. Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» вдохновился методами работы Арсена Венгера и Хосепа Гвардиолы.

«С нетерпением жду будущего. Если появится хороший проект, я подумаю о том, чтобы сыграть ещё, может быть, один год. В любом случае, рано или поздно придётся завершить выступления, но я этого не боюсь. Я многому научился и знаю, что буду работать тренером, начав всё с нуля. Мне придётся заново строить карьеру, но у меня уже есть своя философия и план игры.

В тот год, когда я встретил Пепа, это был его первый год в «Сити», я изменил своё мнение о футболе. Он взял мой футбольный мир и просто перевернул его с ног на голову. Теперь, когда я смотрю матч, я не могу дистанцироваться от его философии. Это настолько очевидно, что я не могу видеть ничего другого.

Я становился старше и знал, что на определённом уровне не смогу конкурировать с другими игроками. Поэтому я стал пристально наблюдать за тем, что делал Пеп, как он общался с игроками, как вёл себя с помощниками. Он дал мне много примеров того, что значит быть тренером.

Что касается Венгера… Арсен мог превратить любого игрока в чемпиона. Он мог взять футболиста за несколько тысяч фунтов и сделать его игроком на 20 млн. Помню, когда сыграл первый матч за «Арсенал», во время разминки решил узнать у Арсена мнение о своём дебюте. Но он задал мне два вопроса: «Тебе понравился футбол?» Я сказал да. «И ты отдал все силы на поле?» Я сказал да. Он сказал: «Меня это устраивает». Сейчас так много нюансов в футболе, которых у нас не было в те дни, но эти вещи всегда останутся главными. Отдавайте все силы игре, уважайте свою команду и наслаждайтесь футболом.

Я очень люблю футбол и должен найти способ поделиться своими знаниями», – приводит слова Клиши Telegraph Sport.