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«Куклы Барби». Швейцарские футболистки опубликовали фото в розовых нарядах

«Куклы Барби». Швейцарские футболистки опубликовали фото в розовых нарядах
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Нападающая сборной Швейцарии Алиша Леманн в социальной сети опубликовала фотографию, где запечатлены она, полузащитница Ана-Мария Црногорчевич и форвард Амира Арфауи в розовых нарядах.

Фото: Из личного архива Алиши Леманн

«Куклы Барби», — подписала фотографию футболистка.

Женская сборная Швейцарии заняла первое место в группе А на чемпионате мира — 2023, который проходит в Австралии и Новой Зеландии. На групповом этапе швейцарки обыграли команду Филиппин (2:0) и дважды сыграли вничью со счётом 0:0 со сборными Норвегии и Новой Зеландии. Таким образом, команда Швейцарии набрала пять очков. В матче 1/8 финала чемпионата мира швейцарки встретятся со сборной Испании. Игра состоится в субботу, 5 августа. Начало матча — в 8:00 по московскому времени.

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