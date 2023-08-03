ЭСК: Любимов правильно не назначил пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Динамо»

Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Крыльев Советов» на 90+5-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью — 3:3.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Крылья Советов» на 90+5-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №23 Гленна Бейла с атакующим игроком команды «Динамо» №20 Вячеславом Грулевым в собственной штрафной площади комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил игры со стороны защитника, так как оба игрока вели борьбу за позицию, используя нормальный физический контакт, не являющийся наказуемым. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на сайте РФС.