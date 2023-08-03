Диего Коста: когда я приехал в Испанию, меня называли обезьяной и желали умереть с голоду

Нападающий Диего Коста высказался о проблеме расизма в Испании, жертвой которого в прошлом сезоне часто становился форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Очень сложно составить какое-то мнение о ситуации с Винисиусом. Помню, что когда я приезжал в Испанию, слышал, как соперники говорили мне: «Вали в свою страну», «Сдохни с голоду», «Дерьмовая обезьяна»… Я понимал, что это должно было вывести меня из игры, но я знаю, что людям, которые слышат подобное, очень больно.

Винисиус — чернокожий. История совершенно другая, расизм существует уже давно, люди много страдали из-за этого, им очень больно. Много людей говорят, что через это нужно пройти, но это не так. С некоторыми это работает, например, мне так было легче. Но никто не поймёт, через что проходят они, собаки жили лучше. Только они понимают эту боль.

У Винисиуса есть причины бороться. Всё это было, люди говорили ему, как он плох, что он ничего не умеет… И посмотрите, какой он сегодня, ему ничего не досталось просто так. У него есть все основания просить о равенстве», — приводит слова Косты Relevo.