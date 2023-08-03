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Воспитанник «Спартака» Даниил Зорин перейдёт в минское «Динамо» на правах аренды

Воспитанник «Спартака» Даниил Зорин перейдёт в минское «Динамо» на правах аренды
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19-летний атакующий полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин будет арендован минским «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, 50% зарплаты футболисту будет выплачивать «Спартак», 50% — «Динамо».

Зорин — воспитанник академии «Спартака». Как и Руслан Литвинов, он окончил футбольную школу красно-белых с золотой медалью. В прошлом сезоне полузащитник дебютировал за основной «Спартак», провёл шесть матчей и отметился одной результативной передачей.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 100 тыс.

Минское «Динамо» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 32 очка в 14 встречах.

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