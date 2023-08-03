«Рубин» — «Спартак». Промес и Бонгонда станут отличным дуэтом

5 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак» Москва. Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех казанцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» 5 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» (05.08.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. На 5 августа запланированы четыре встречи 3-го тура. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани «Рубин» примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В двух встречах чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1). Также он уступил «Ростову» (0:1) в игре 1-го тура группового этапа Кубка России. В матче с железнодорожниками казанцы выступили здорово. Они создали очень много моментов и нанесли огромное количество ударов.

Глава МФЛ Осипов: связка Слуцкого и Дзюбы станет медийной бомбой.

Встречи с «Ростовом» и «Оренбургом» сложились по совсем иному сценарию. Невооружённым глазом было видно, что у «Рубина» нет чёткого плана на игру. Он уступил соперникам по владению мячом и по качеству командной игры в целом. К Рахимову начали появляться вопросы.

Изначально назначение Рашида Маматкуловича виделось хорошим временным решением, которое поможет «Рубину» добыть путёвку в РПЛ. С этой задачей наставник справился идеально. Он сумел раскрепостить казанцев, а также улучшить их эмоциональное состояние. Этого хватило для того, чтобы выиграть Первую лигу.

К РПЛ Рахимов, кажется, оказался не готов. После ничьей с «Оренбургом» он заявил, что «Рубин» нуждается в качественном усилении состава, так как в элитном дивизионе другие скорости. Проблемные позиции действительно есть, но другой специалист, вероятно, сумел бы найти решение во внутренних резервах.

Президент «Барселоны» Лапорта: уважаем решение Месси перейти в «Интер Майами».

«Спартак» начал новый сезон гораздо лучше, чем «Рубин». В стартовых двух турах РПЛ он обыграл «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). В матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля победили «Краснодар» (2:1), на выезде. Удастся ли им одержать четвёртую победу подряд?

Примечательно, что во всех трёх матчах отметился результативными действиями новичок красно-белых — Тео Бонгонда. Он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Атакующий полузащитник, выступающий за сборную ДР Конго, очень быстро освоился в новом клубе.

Бонгонда здорово сыгрался с Квинси Промесом, который в этих трёх встречах отметился двумя результативными передачами и забитым мячом. Гол стал памятным. Квинси вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров москвичей в российской истории клуба. На его счету 107 голов.

Бывший футболист Динияр Билялетдинов поделился мнением, что если Тео и Квинси дополнят друг друга, то будут как Малком и Клаудиньо в «Зените». Предпосылки к этому имеются. Бонгонда настолько великолепно вписался в ритм чемпионата России, что у некоторых даже начали возникать сомнения в высоком уровне РПЛ.

Небезызвестная супруга бывшего владельца московского «Спартака» Зарема Салихова поделилась мнением, что выступавший за середняка чемпионата Испании полузащитник явно выделяется на фоне прочих футболистов РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках. Хотя, думается, он просто нашёл свою команду.

Поставить на то, что «Спартак» одержит победу в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. В четырёх из шести последних очных встреч, которые проходили в Казани, сыграл данный исход. У москвичей намного лучше состав и результаты на дистанции.

Кейн нашёл способ, как перейти из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Кроме того, у красно-белых гораздо лучше поставлен командный футбол. Гильермо Абаскаль уже давно отладил игровые механизмы. Были, конечно, перебои, например, в середине минувшего сезона, но сейчас москвичи набрали хороший ход. Вряд ли нынешним казанцам удастся их остановить.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» 5 августа 2023 года

В последних двух матчах «Рубин» показал себя с негативной стороны. У него появились проблемы с рисунком футбола, которые Рахимову вряд ли удастся оперативно исправить. У «Спартака» таких трудностей нет. Точечное усиление приносит отличные плоды. Бонгонда демонстрирует умную игру и помогает добывать победы. История очных встреч в Казани также свидетельствует в пользу красно-белых. У них сильнее состав и лучше сыгранность.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

Агент Буффона: у Джанлуиджи не было никаких контактов с российскими клубами.

Месси за три матча в «Интер Майами» установил рекорд клуба.

«Аль-Хиляль» решил проблему с переводом средств «Зениту» за трансфер Малкома.

Экс-защитник «Рубина» Сибайя: в России я чувствую себя как дома.