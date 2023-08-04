Малком: абсолютно уверен, что «Зенит» будет успешен и без меня

Бывший нападающий «Зенита» Малком оценил перспективы сине-бело-голубых после перехода в саудовский «Аль-Хиляль».
«Я абсолютно уверен, что «Зенит» будет успешен и без меня. Топовый состав, топовый тренер, отличная инфраструктура – что ещё нужно? Кто-то говорит о большом количестве бразильцев, но я не вижу никаких проблем. Если по правилам разрешено выпускать восемь иностранцев на поле, почему они не могут быть представителями одной страны? Бразилии, Колумбии, Аргентины – какая разница? Главное – результат. У «Зенита» он есть.
Не вижу проблем не только из-за результата – я четыре года находился в раздевалке, и всё это время в ней была прекрасная атмосфера. Четыре года назад её лидером был Бано Иванович, потом – Деян Ловрен. Они всё держали под контролем. В последнее время выделяется Вильмар Барриос – он объединяет российских игроков и иностранцев, а также решает вопросы с руководством, если они возникают», — приводит слова Малкома Sports.ru.
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