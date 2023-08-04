Андрей Червиченко: если «Рубин» не испугается, то «Спартак» не ждёт ничего хорошего

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Рубином».
«Рубин» может преподнести сюрприз «Спартаку», если не испугается. «Спартак» совсем плох в обороне. Если за счёт давления в атаке «Спартак» не сможет перехватить инициативу, а «Рубин» не испугается и реализует те моменты, которые «Спартак» ему в большом количестве предоставит, то ничего хорошего «Спартак» не ждёт.
Огромное количество моментов у «Оренбурга», которые он реализовал. Огромное количество моментов у «Балтики», которые не были реализованы. «Балтика» с «Рубином» на сегодняшний день команды одного калибра. На своём поле «Рубин» захочет доставить «Спартаку» максимум проблем», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 августа 2023
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