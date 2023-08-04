Кечинов: в прошлом сезоне «Спартак» тоже удачно стартовал. В итоге еле-еле попал в тройку

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Рубином».

«Спартак» едет в Казань в качестве фаворита. «Рубин» — новичок, стартовал с двух ничьих. Понятно, что «Спартаку» легко не будет, но за счёт того, что впереди играют классные игроки, победа будет за ними.

Хотелось бы верить, что «Спартак» улучшит результат прошлого сезона и займёт место выше третьего. В том сезоне «Спартак» тоже удачно стартовал, — все говорили, что будет бороться за чемпионство. Но помним, что потом произошло: еле-еле попал в тройку. Надеюсь, что «Спартак» гораздо лучше выступит, чем в прошлом сезоне. Но пока рано делать какие-то выводы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.