Ивич: за время моей работы в «Краснодаре» это первый пенальти в нашу пользу

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал исход матча с «Пари Нижний Новгород» (1:0).

«Против такой команды, как «Пари НН», действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках.

Что произошло с командой во втором тайме? Соперник производил замены, свежие игроки выходили на поле, они быстрее двигались на пространстве. Определённо, у нас есть и свои проблемы. Нам повезло, когда у соперника было три очень хороших шанса. Могу сказать, что сейчас только начало сезона, никакая команда не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше.

Хочу сказать про пенальти. За те шесть‑семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это был первый пенальти, который поставили в нашу пользу», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 4 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» с минимальным счётом переиграл «Пари Нижний Новгород». Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил 11-метровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.