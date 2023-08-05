«Зенит» арендовал Артура Чёрного у «Химок»

22-летний защитник Артур Чёрный перешёл в санкт-петербургский «Зенит» на правах аренды из подмосковных «Химок». Об этом сообщил официальный сайт «Химок».

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что к Чёрному также проявлял интерес тольяттинский «Акрон», но тогда руководство «Химок» не захотело отпускать футболиста.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Артур Чёрный провёл 15 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. В текущем сезоне он сыграл за «Химки» один матч в Мелбет Первой лиге. «Химки» стартовали с двух поражений и одержали первую победу в матче 3-го тура с «Нефтехимиком» (1:0).