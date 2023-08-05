Роберт Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался на тему ухода из футбола.
«Мне по-прежнему нравится играть и забивать голы, я ещё не изучил футбол до конца. Знаю, что всему есть предел, но считаю, что способен выступать ещё достаточно долго. Тренерская карьера пока не входит в мои планы, но, возможно, я буду так скучать по этим ощущениям, что пересмотрю своё отношение к этому вопросу», – приводит слова Левандовского сайт журналиста Альфредо Педуллы.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Левандовски принял участие в 34 матчах, забил 23 гола и отдал семь голевых передач. До этого поляк выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой провёл восемь сезонов.
Материалы по теме
На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция:
Комментарии
- 5 августа 2023
-
02:04
-
02:03
-
01:54
-
01:36
-
01:34
-
01:22
-
01:00
-
00:35
-
00:24
-
00:03
-
00:01
- 4 августа 2023
-
23:30
-
23:24
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
23:02
-
22:57
-
22:37
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:14
-
22:07
-
22:05
-
21:29
-
21:24
-
21:02
-
20:55
-
20:32
-
20:32
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
19:48
Партнерский контент