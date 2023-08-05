Роберт Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался на тему ухода из футбола.

«Мне по-прежнему нравится играть и забивать голы, я ещё не изучил футбол до конца. Знаю, что всему есть предел, но считаю, что способен выступать ещё достаточно долго. Тренерская карьера пока не входит в мои планы, но, возможно, я буду так скучать по этим ощущениям, что пересмотрю своё отношение к этому вопросу», – приводит слова Левандовского сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Левандовски принял участие в 34 матчах, забил 23 гола и отдал семь голевых передач. До этого поляк выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой провёл восемь сезонов.

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция: