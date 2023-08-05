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Роберт Левандовски объяснил свой переход из «Баварии» в «Барселону»

Роберт Левандовски объяснил свой переход из «Баварии» в «Барселону»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил, как расставался с «Баварией».

«Я хотел изменить обстановку, переехать в новую страну, познакомиться с новыми людьми. Я всегда мечтал поиграть в Испании, и в тот момент настало подходящее для этого время. Учитывая мой возраст, я был убеждён, что должен сделать этот шаг. Я был счастлив в «Баварии», но добился там всего, чего хотел», – приводит слова Левандовски L'Équipe.

Напомним, переход Левандовского из «Баварии» обошёлся «Барселоне» в € 45 млн. В составе мюнхенского клуба польский футболист провёл восемь сезонов. В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Левандовски принял участие в 34 матчах, забил 23 гола и отдал семь голевых передач.

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