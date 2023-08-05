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Испания открыла счёт в матче со Швейцарией, однако хозяева сразу сравняли его

Испания открыла счёт в матче со Швейцарией, однако хозяева сразу сравняли его
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В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречаются сборные Швейцарии и Испании. Команды играют на стадионе «Элен Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Встреча началась в 8:00 мск. Гости открыли счёт в матче уже на 6-й минуте, однако спустя пять минут Швейцарская сборная сравняла его при помощи автогола.

В составе Испанской команды забитый мяч в свой актив записала Аитана Бонмати. В моменте с голом ей ассистировала Редондо Феррер. Позже испанки забили в свои ворота. Автогол на счету Лаи Кодины.

Напомним, сборная Швейцарии стала первой группе А, Испания — второй в группе С.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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