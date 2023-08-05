Швейцария — Испания: испанки выигрывают со счётом 4:1 после первого тайма

В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречаются сборные Швейцарии и Испании. Команды играют на стадионе «Элен Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Встреча началась в 8:00 мск. Гости открыли счёт в матче уже на 6-й минуте, однако спустя пять минут Швейцарская сборная сравняла его при помощи автогола. Позже Испания забили три безответных гола и довела счёт до разгромного.

Четвёртый гол в составе сборной Испании в свой актив записала Лая Кодина. До этого она забила мяч в свои ворота. Таким образом счёт после первого тайма 4:1 в пользу номинальных гостей.

Напомним, дубль у испанок на счету Айтаны Бонмати, ещё один гол забила Редондо Феррер.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.