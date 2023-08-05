Испанская футболистка забила автогол с 50 метров на ЖЧМ

Испанская футболистка Лайя Кодина забила мяч в свои ворота с расстояния в 50 метров. Инцидент произошёл на 11-й минуте матча 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу — 2023 со сборной Швейцарии.
Фото: скриншот трансляции матча
Стоит отметить, что 23-летняя испанка смогла достаточно быстро реабилитироваться перед болельщиками и партнёршами по сборной, забив гол уже в ворота швейцарок в самом конце первого тайма.
Сборная Испании в итоге разгромно победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал женского ЧМ-2023, где сыграет с сильнейшей командой из пары Нидерланды — ЮАР.
Центральная защитница сборной Испании Лайя Кодина играет за «Барселону» с сезона-2019/2020. При этом футболистка выступала за итальянский «Милан» на правах аренды в сезоне-2021/2022.
- 5 августа 2023
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