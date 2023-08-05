Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кучаев: слова Фернандеса, что в России будет играть только в ЦСКА? У меня нет претензий

Кучаев: слова Фернандеса, что в России будет играть только в ЦСКА? У меня нет претензий
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

«Слова Марио, что в России будет играть только в ЦСКА? У меня к нему претензий точно нет, потому что это его выбор и его действия. Что-то ему предъявлять за это… Время всё расставит на свои места. Пообещаю ли я, как Марио? Я придерживаюсь того, что никогда не говори «никогда». Но смотря какие будут вводные. Ты не можешь сказать «нет», не зная, что будет дальше», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Позже он приостановил контракт с армейцами и перешёл в «Интернасьонал», а этим летом присоединился к «Зениту».

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Кучаев: точно не буду говорить что-то плохое в адрес Марио Фернандеса и Медины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023