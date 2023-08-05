Кучаев: слова Фернандеса, что в России будет играть только в ЦСКА? У меня нет претензий

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

«Слова Марио, что в России будет играть только в ЦСКА? У меня к нему претензий точно нет, потому что это его выбор и его действия. Что-то ему предъявлять за это… Время всё расставит на свои места. Пообещаю ли я, как Марио? Я придерживаюсь того, что никогда не говори «никогда». Но смотря какие будут вводные. Ты не можешь сказать «нет», не зная, что будет дальше», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Позже он приостановил контракт с армейцами и перешёл в «Интернасьонал», а этим летом присоединился к «Зениту».