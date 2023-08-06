ЦСКА предложили подписать контракт с экс-игроком «МЮ» Лингардом

Представители бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда сделали ЦСКА предложение о подписании игрока. Об этом сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
«Теоретическая возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда, когда игрок на рынке, трансферное окно открыто и клуб ищет усиление. Лингард на рынке, и его агенты, посредники могут предлагать услуги футболиста в разных странах в разные клубы. Он был предложен.
Его кандидатура обсуждается. Но вы должны понимать, что формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, посредники присылают разные ссылки на Transfermarkt. Пул игроков и возможностей очень большой — нет такого, что есть один условный Лингард или Виктор Давила. Кандидатов много, это постоянный процесс», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».
Последним клубом Лингарда был «Ноттингем Форест».
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