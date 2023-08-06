Игрок «Спартака» Игнатов ответил, как клубу показывать стабильную игру в новом сезоне

23-летний российский полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением на тему того, как красно-белым демонстрировать стабильную игру в новом сезоне.

«Как «Спартаку» показывать стабильную игру? Если мы добываем преимущество, то должны спокойно доводить матчи до конца. В некоторых матчах были нервозные концовки. Нам надо научиться спокойно удерживать преимущество до конца.

Мы работаем над этим на тренировках. Прежде всего это идёт от головы каждого, чтобы сохранить концентрацию до конца матча. Но всякое бывает… Много всяких обстоятельств, но мы над этим работаем», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. В составе красно-белых отличились новички Тео Бонгонда и Хесус Медина, а также Михаил Игнатов и Квинси Промес. Единственный гол казанской команды в матче забил Угочукву Иву.