«Печали нет». Гендиректор «Рубина» высказался о разгромном поражении от «Спартака»

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:4).

«Кто же может быть доволен таким результатом? Понятно, что недовольны. Проведём разбор с тренерским штабом: будут сделаны определённые выводы.

Нет печали от поражения. О какой печали может идти речь? Это футбол. Я думаю, что многие из вас помнят времена, когда «Рубин» выигрывал в гостях у «Барселоны» со счётом 2:1. Наверное, в «Барселоне» недолго грустили по этому поводу, да? Так и в нашей ситуации», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На старте Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1).