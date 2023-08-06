Червиченко — о победе ЦСКА: «Локо» пытался в начале матча, но потом было избиение младенца

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе ЦСКА над «Локомотивом».

«Вообще не ожидал такого результата. Думал, «Локомотив» как минимум не проиграет. Они попытались в начале матча, но потом было избиение младенца.

У ЦСКА хорошо получается заменять выпавших лидеров молодыми игроками. Мухин вчера забил головой просто на загляденье. Армейцы берут качеством. После ухода Медины даже понятно, что он не нужен. У них своя концепция, мысли и макет выстраивания команды, чего не хватает «Спартаку».

«Спартак» сгребает всё, что можно. Они пытаются взять количеством. Тот же Медина вчера хорошо замкнул передачу головой, но после этого его вообще не было видно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.