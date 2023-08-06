Личка: Ренан сделал две ошибки в матче с «Динамо», но не надо ставить крест на ребёнке

Чешский главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о бразильском защитнике «Зенита» Роберте Ренане.

«Я просил Тюку, чтобы он больше играл в спину центральных защитников. Мне нравится Роберт Ренан – молодой парень с отличный левой ногой. В российском футболе трудно найти такого парня. Сегодня у нас хорошо вышло – он сделал две ошибки, и мы забили. Но не надо ставить на этом ребёнке крест. Он будет развиваться. Ему будут помогать, учить, и он будет расти. Я не желаю ему ничего плохого», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

19-летний центральный защитник Ренан был заменён в перерыве матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». Матч завершился победой москвичей со счётом 3:2.