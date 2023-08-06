Марцел Личка высказался о возможном трансфере Сазонова в европейский клуб

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возможный трансфер футболиста команды Сабы Сазонова в европейский клуб.

«Сазонов? Там говорят про «Лацио», «Лион», «Галатасарай». Но такая же история про Тюкавина. В пятницу он провёл первую полноценную тренировку. Мы взяли его сюда туристом. Но пришлось отреагировать на замены «Зенита» – помочь в верховой борьбе. Я рад, что Саба выдержал. А то, что будет относительно его будущего – всё увидим», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 6 августа, клуб под руководством Марцела Лички обыграл «Зенит» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, вырвав победу на последних минутах. Встреча команд завершилась со счётом 3:2.