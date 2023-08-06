Защитник «Зенита» Фернандес: чувствую себя всё лучше и лучше с каждой тренировкой и игрой

Защитник футбольного клуба «Зенит» Марио Фернандес оценил своё физическое состояние после возвращения к выступлениям в Российской Премьер-Лиге.
«Чувствую себя всё лучше и лучше с каждой тренировкой и игрой. Хочу как можно скорее вернуться в оптимальную форму», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, Марио Фернандес перешёл в «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, в декабре её возобновил до апреля текущего года выступал за бразильский «Интернасьонал».
Сегодня, 6 августа, Фернандес играл в матче 3-го круга РПЛ с «Динамо». Футболист вышел на поле после того, как полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой получил травму по ходу встречи.
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