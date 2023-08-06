«Я не такой техничный». Тюкавин — о приёме пяткой перед вторым голом в ворота «Зенита»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил два своих гола в ворота «Зенита».
«Первый гол обычный, но я очень рад, что забил. Подобедал? Да.
Второй гол в ворота «Зенита» получился хороший — мне самому понравился. Наверное, где-то фарт. Я не такой техничный. Где-то повезло. Остановка мяча? Я так хотел и хорошо, что получилось: удобно принял, чтобы вторым касанием ударить», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
21-летний воспитанник «Динамо» Тюкавин отметился дублем в матче 3-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом». Матч завершился победой москвичей со счётом 3:2. Всего у Константина три забитых гола в трёх турах чемпионата. В прошлом сезоне форвард забил в РПЛ девять мячей.
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