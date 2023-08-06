Шунин — о новой традиции в «Динамо»: кепку Льва Яшина отдали Личке. Тренер сегодня лучший

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о новой традиции бело-голубых. Теперь после победных матчей главный тренер команды Марцел Личка будет вручать кепку Льва Яшина лучшему игроку матча.

«У нас в команде появилась новая традиция: после побед Личка будет вручать кепку Льва Яшина лучшему игроку матча. И тот, кого выберут, должен будет сказать несколько слов команде. Сегодня тренер сказал, что все отдавались на футбольном поле и все — молодцы. И это общая победа. Мы решили отдать эту кепку Личке: тренер сегодня лучший», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.