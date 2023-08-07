Бывший игрок «Спартака» Фернандо стал игроком «Аль-Джазиры»
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Бывший игрок московского «Спартака» Лукас Фернандо стал игроком «Аль-Джазиры» из Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба клуба.
31-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2016 по 2020 год. В московском клубе он принял участие в 98 матчах, в которых забил 12 голов и отдал восемь ассистов. Вместе с красно-белыми Фернандо стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.
Последним клубом бразильца стал турецкий «Антальяспор», в составе которого Фернандо отыграл два сезона. Игрок имеет в своём активе восемь матчей за сборную Бразилии и является обладателем Кубка конфедераций — 2013.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость центрального полузащитника составляет немного больше € 2 млн.
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