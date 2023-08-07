Бывший игрок «Спартака» Фернандо стал игроком «Аль-Джазиры»

Бывший игрок московского «Спартака» Лукас Фернандо стал игроком «Аль-Джазиры» из Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2016 по 2020 год. В московском клубе он принял участие в 98 матчах, в которых забил 12 голов и отдал восемь ассистов. Вместе с красно-белыми Фернандо стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.

Последним клубом бразильца стал турецкий «Антальяспор», в составе которого Фернандо отыграл два сезона. Игрок имеет в своём активе восемь матчей за сборную Бразилии и является обладателем Кубка конфедераций — 2013.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость центрального полузащитника составляет немного больше € 2 млн.