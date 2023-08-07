Ван Перси сравнил игрока «Реала» Модрича с композитором Моцартом
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Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением о полузащитнике «Реала» Луке Модриче.
«Возможно, он один из лучших в истории футбола. Модрич — как Моцарт, он художник на поле. Сколько ему лет — 37-38? А он по-прежнему доминирует, у него будто глаза на затылке. Я знал, что он хорош, но настолько. Он потрясающий семьянин, очень вежливо себя ведёт. За ним приятно наблюдать», — приводит слова ван Перси 24sata.
В завершившемся сезоне-2022/2023 хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
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