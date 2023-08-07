Президент «Марселя» предлагает приостанавливать Лигу 1 во время Кубка Африки
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Пабло Лонгория, являющийся президентом французского «Марселя», предложил руководству Лиги 1 внести коррективы в календарь высшего французского дивизиона.
«Мы должны что-то решать с Кубком африканских наций. При заключении соглашений с африканскими игроками мы должны учитывать этот фактор, но это не должно останавливать нас.
Мы не можем строить нашу трансферную стратегию на том, что можем потерять футболиста на один месяц. С Лигой 1 нам нужно подумать о приостановке соревнований в Лиге на время проведения Кубка Африки», – приводит слова Лонгория Get French Football News.
Стоит отметить, что в составе «Марселя» есть семь футболистов, которые могут быть вызваны на Кубок африканских наций, стартующий зимой.
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