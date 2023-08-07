Ледяхов: Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи»

Тренер «Алании» и бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил перспективу возможного перехода игрока красно-белых Даниила Хлусевича в итальянскую «Болонью». По его мнению, Хлусевич — достойный кандидат для усиления «Болоньи». Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский клуб рассматривает Даниила на позицию левого защитника, но всё ещё не делал предложений московскому «Спартаку».

«В начале сезона Хлусевич показывает очень квалифицированную игру. Он хорошо готов физически, и тактически, думаю, он прибавил. Логично, что им интересуются итальянские команды. «Болонья» — не топ-клуб, а команда среднего уровня чемпионата Италии. Почему бы ему туда не перейти? Хлусевич — достойный кандидат для «Болоньи», — приводит слова Игоря Ледяхова «РБ Спорт».