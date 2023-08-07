Защитник «Урала» Бевеев побреется налысо, если команда окажется в топ-5 РПЛ

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал, что побреется налысо, если его команда попадёт в топ-5 чемпионата России по итогам сезона.

«Если попадём в пятёрку — побреюсь налысо. Сильное заявление? Ну, а почему нет? Жена домой, правда, не пустит, но это уже другая история. У Хорика Байрамяна с Карпиным примерно на эту же тему был спор. Так что я готов. Тем более Григорий Викторович Иванов постоянно недоволен моей причёской — каждый раз просит подстричься (смеётся).

Давно у меня такая шевелюра? С детства. Как-то отрастил волосы и понравилось. Всю жизнь так хожу. Не могу сказать, что подражал этим какому-то кумиру. Но Пирло мне всегда нравился.

Что касается «Урала» — знаешь, не хочу рассуждать на тему того, какое место мы займём по итогам сезона. У нас достаточно сыгранная команда. Плюс Виктор Михалыч работает уже год, мы его принципы прекрасно понимаем. Всё зависит только от нас», — приводит слова Бевеева Sport24.