Червиченко — о Рябчуке: «Спартак» сейчас платит дорого, но от этих покупок есть толк

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о подписании защитника Олега Рябчука.

«Если честно, я совсем не интересуюсь греческим чемпионатом. Видел пару нарезок с игрой Рябчука. Кажется хорошим игроком. Вроде бежит и понимает, что нужно делать на футбольном поле. Стоит отметить один важнейший момент. Олег отлично понимает русский язык. Это очень важно, особенно для защитника! Это напрямую сказывается на адаптации в команде и игре на поле.

Думаю, Рябчук может усилить эту команду. «Спартак» сейчас платит дорого, возможно, даже выше рынка. Пока что от этих покупок есть толк, команда показывает хорошие результаты! Раньше «Спартак» тупо раскидывал деньги на ветер. Сейчас, кажется, ситуация изменилась. Это радует», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.