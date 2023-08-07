Соболев, Тюкавин и Чалов — в символической сборной 3-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» представил символическую сборную лучших футболистов 3-го тура РПЛ сезона-2023/2024. В состав вошли следующие игроки:
вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);
центральный защитник: Кирилл Набабкин (ЦСКА);
центральный защитник: Кайо («Краснодар»);
центральный защитник: Фабиан Бальбуэна («Динамо»);
левый полузащитник: Никита Салтыков («Крылья Советов»);
центральный полузащитник: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»);
центральный полузащитник: Диего Лаксальт («Динамо»);
правый полузащитник: Максим Мухин (ЦСКА);
левый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА);
центральный нападающий: Александр Соболев («Спартак»);
правый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»);
главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА).
Подробнее с оценками действий футболистов, кандидатами на попадание в сборную тура и другими подробностями можно ознакомиться в материале:
- 7 августа 2023
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:21
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:27
-
13:22
-
13:11
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:28