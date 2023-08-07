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Соболев, Тюкавин и Чалов — в символической сборной 3-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» представил символическую сборную лучших футболистов 3-го тура РПЛ сезона-2023/2024. В состав вошли следующие игроки:

вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);

центральный защитник: Кирилл Набабкин (ЦСКА);

центральный защитник: Кайо («Краснодар»);

центральный защитник: Фабиан Бальбуэна («Динамо»);

левый полузащитник: Никита Салтыков («Крылья Советов»);

центральный полузащитник: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»);

центральный полузащитник: Диего Лаксальт («Динамо»);

правый полузащитник: Максим Мухин (ЦСКА);

левый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА);

центральный нападающий: Александр Соболев («Спартак»);

правый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»);

главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА).

Подробнее с оценками действий футболистов, кандидатами на попадание в сборную тура и другими подробностями можно ознакомиться в материале: