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Соболев, Тюкавин и Чалов — в символической сборной 3-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Соболев, Тюкавин и Чалов — в символической сборной 3-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» представил символическую сборную лучших футболистов 3-го тура РПЛ сезона-2023/2024. В состав вошли следующие игроки:

вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);
центральный защитник: Кирилл Набабкин (ЦСКА);
центральный защитник: Кайо («Краснодар»);
центральный защитник: Фабиан Бальбуэна («Динамо»);
левый полузащитник: Никита Салтыков («Крылья Советов»);
центральный полузащитник: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»);
центральный полузащитник: Диего Лаксальт («Динамо»);
правый полузащитник: Максим Мухин (ЦСКА);
левый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА);
центральный нападающий: Александр Соболев («Спартак»);
правый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»);

главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА).

Подробнее с оценками действий футболистов, кандидатами на попадание в сборную тура и другими подробностями можно ознакомиться в материале:

Сборная 3-го тура РПЛ от «Чемпионата»:
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